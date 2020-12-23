شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يتبرأ من "جروب" على فيسبوك يدعمه لرئاسة انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ الدكتور مدحت العدل من جروب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، حيث أكد أن الجروب الذى يحمل اسم "مدحت العدل رئيسا لنادى الزمالك" لا يمثله من قريب أو بعيد.

وشارك الدكتور مدحت العدل، جمهوره عبر تويتر، صورة من الجروب، معلقا :"تنويه هام: هذا الجروب لا يمت لى بصلة من قريب أو بعيد وصفحتى الموثقة هى الصفحة الوحيدة الرسمية لى على فيسبوك".



مدحت العدل عبر تويتر

وفى وقت سابق، كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، تفاصيل قراره الأخيرة بخوض سباق انتخابات رئاسة نادى الزمالك، وقال العدل، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن: "الموضوع كبيرة ومعمعة وعملت دراسة كبيرة عشان هشوف هعمل إيه وهضيف ولا مش هضيف، وهذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة".

وأضاف الكاتب والسيناريست، أن قرار ترشحى على انتخابات رئاسة نادى الزمالك نهائى، متابعا أنه ليس لدى أى عدوات فى نادى الزمالك وهناك حالة من القبول لقرارى. مضيفا :" سأبعد عن كتابة الأعمال السينمائية خلال انتخابات الزمالك وليس لدى أى مصلحة فى خوض السباق، مستدركا "أحظى بدعم كبير من رموز الزمالك واللاعبين للترشح للانتخابات".

كان قد أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه فى انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "نويت الترشح بإذن الله فى إنتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادى العريق داخلياً وخارجيا لااتخاذ القرار المناسب الذى يصب فى مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".

وأكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادى الزمالك سعيد بالتغييرات التى حدثت مؤخرًا فى نادى الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية، وأضاف العدل فى حوار تليفزيونى: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زى السوبر المصرى والكونفدرالية.