شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يسجل أغنية جديدة بعنوان "رسالة" بتوقيع ميدو مزيكا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"رسالة"، من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة، ليستقبل بها سعد العام الجديد الذى وضع له خطة لتقديم عدد من الأغانى الجديدة وأيضاً أكثر من ديو غنائى جديد.



أحمد سعد يسجل اغنية جديدة بعنوان رسالة

وكان أحمد سعد قد أكد خلال ندوة ”الخليج 365” الأسبوع الماضى أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة، وقال:"خلال 10 سنوات ماضية طرحت ألبومين فقط، وبآخر عامين قدمت أغانى أكثر مما قدمت في الألبومين، وعندى الفترة الجاية دويتوهات لن أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مفاجأة، إضافة إلى الأغانى السينجل والتي ستكون في خطة الشتاء، إلى أن ندخل الصيف لأن لدى ألبوم أطرح منه أغنية أغنية بداية من الصيف المقبل.



رسالة

كما كشف عن السبب وراء غنائه أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش بعنوان "100حساب" حيث أوضح أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاحا غير عادى لافتاً: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس ان المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".

وكان آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".