رامى جمال يجدد تعاقده مع الشركة المنتجة لألبوماته ويستعد لطرح أغنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الفنان رامي جمال التعاون الفني مع الشركة المنتجة لألبوماته السابقة، حيث تم الاتفاق على تقديم ألبوم غنائى جديد يطرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021، ليكون هذا الألبوم هو الخامس لرامى جمال مع الشركة، بعدما قدم معهم ألبومات "ملناش إلا بعض" و"فترة مش سهلة" و"ليالينا" و"أنا لوحدي".



رامى جمال يجدد تعاقده مع الشركة المنتجه لألبوماته

وكان آخر ألبومات رامى جمال بعنوان "أنا لوحدى" والذى طرحه فى فبراير من هذا العام، وتضمن 14 أغنية هم "استغنيت"، "مش ملاحظ حاجة"، "فاهماني"، "بيهم كلهم"، "أنا لوحدي"، "مين غيرك في القلب"، "يا مراكبي"، "اللى مشيوا"، "مش دلوقت"، "سقف"، "ما غيرتش"، "خليكي" "عيونك خطر"، "لي قلبك سلام".

وتوجه رامى جمال أمس الثلاثاء، بالدعاء لوالده من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، حيث نشر الصورة وكتب: "اللهم إنى استودعتك أبى فاحفظه بحفظك وردّه لنا سالما، ولا ترينى فيه مكروها"، وما إن نشر تلك التغريدة حتى تفاعل معها متابعيه بالدعاء له ومن بينهم المطرب أحمد جمال والشاعر أمير طعيمة.

كما كشف أيضاً مؤخراً أنه قرر خوض تحدى جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء بالهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول بما يحبون، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغنية باللهجة المصرية العامية "جاهز" ومن المقرر طرحه قريبًا.