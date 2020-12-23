شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد وماجد المهندس فى ضيافة وزير الثقافة السعودى على إنستجرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس ضيفين على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله، ضمن لقاءات "ضيف بدر"، التي ينظمها الوزير السعودي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث ظهر النجمان في بث مباشر على حساب الأمير السعودي بدر بن عبدالله في أمسية غنائية لافت تفاعلا كبيرا بين جمهورهما.



أمسية فنية بحضور راشد الماجد وماجد المهندس

وتأتى هذه الأمسية الفنية ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي ينظمها حساب وزير الثقافة السعودي عبر إنستجرام تحت عنوان "ضيف بدر"، وبدأ البث المباشر للنجمين راشد الماجد، وماجد المهندس في التاسعة مساء اليوم، وظهرا وهما يتفاعلان مع الجمهور افتراضيا بالاستجابة لهم وإمتاعهم بالأغاني.

من ناحية أخرى، يستعد المطرب العراقى ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائى يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى ليلة رأس السنة الميلادية، بمركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة بدولة الامارات الشقيقة، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.



راشد الماجد وماجد المهندس في ضيافة وزير الثقافة السعودي

وحقق المطرب العراقى ماجد المهندس، نجاحا جديدا يضاف له بعد أن حققت أغنيته الجديدة "ودعت روحى" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.



جانب من أمسية فنية بحضور راشد الماجد وماجد المهندس



راشد الماجد وماجد المهندس