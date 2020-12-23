شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ توم كروز بعد تسريب مقطع توبيخ طاقم Mission: Impossible.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم العالمي توم كروز، خلال الأيام الماضية، إلى حملة انتقادات لاذعة من قبل الكثيرين، بعد تسريب مقطع صوتي له من وراء كواليس تصوير فيلمه Mission: Impossible 7، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل بسبب تغاضيهم عن إجراءات السلامة المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت بعض التقارير الأجنبية أن النجم العالمي توم كروز، صاحب الـ 58 عاماً، يعيش فترة شبه توقف للتصوير، بعد ابتعاده عن أماكن التصوير على خلفية الانتقادات التي طالته خلال الأيام الماضية.

وفي التسريب المليء بالكلمات البذيئة الذى حصلت عليها The Sun، ظهر الممثل الذي يلعب دور إيثان هانت في سلسلة أفلام الحركة وهو يهدد بطرد أي أفراد استمروا في تجاهل البروتوكول وذكر أنه لن يقبل أى اعتذار من الآن فصاعدًا، قائلا: "إذا رأيتك تفعل ذلك مرة أخرى فأنت هالك"، وخلال المقطع الصوتي يمكن سماع صراخ كروز أمام العديد من الموظفين: "وإذا قام أي شخص في هذا الطاقم بفعل ذلك، فهذا كل شيء لدي - وأنت أيضًا وأنت أيضًا. وأنت، لا تفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف توم خلال التسريب: "لقد عادوا إلى هناك في هوليوود يصنعون أفلامًا الآن بسببنا، نحن نخلق آلاف الوظائف، أنا لن أعتذار.. هناك أشخاص فقدوا حياتهم.. لأن صناعتنا مغلقة.. هل هو مفهوم؟ إذا رأيت أحدا يفعل ذلك مرة أخرى، فهو هالك".

واستقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، حيث دعا مصدر بعد الإعلان عن أخبار الغضب الأول، إن كان هناك "مزيد من الغضب"، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: " التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة. منذ أن أصبح علنيًا، كان هناك المزيد من الغضب".

وأضاف المصدر: " لكن توم لم يستطع تحمل المزيد بعد كل ما قطعه من صعاب لاستكمال التصوير.. إنه مستاء من أن الآخرين والذين معه لا يأخذون الأمر على محمل الجد مثله".