شكرا لقرائتكم خبر عن جايمى لورنت فى أحدث ظهور بعد اقتراب الانتهاء من تصوير la casa de papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهيرLa Casa De Papel، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو بصحبه أحد أصدقائه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تاتي تلك الصورة بعد اقتراب الانتهاء من تصوير الموسم الأخير من سلسلة الدراما الشهيرة la casa de papel، المقرر عرضها في الربع الأول من العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وكان قد احتفل لورنت، بعيد ميلاده الـ 29 الذي يوافق اليوم، بنشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال التي شاركها مع أحد اصدقائه عبر الاستوري الشخصي بحسابه عبر انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يحتفل باليوم من داخل أحد المطاعم أثناء احتساء مشروبهما.