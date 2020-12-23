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شكرا لقرائتكم خبر عن جايمى لورنت فى أحدث ظهور بعد اقتراب الانتهاء من تصوير la casa de papel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهيرLa Casa De Papel، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو بصحبه أحد أصدقائه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
تاتي تلك الصورة بعد اقتراب الانتهاء من تصوير الموسم الأخير من سلسلة الدراما الشهيرة la casa de papel، المقرر عرضها في الربع الأول من العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.
وكان قد احتفل لورنت، بعيد ميلاده الـ 29 الذي يوافق اليوم، بنشر مقطع فيديو من كواليس الاحتفال التي شاركها مع أحد اصدقائه عبر الاستوري الشخصي بحسابه عبر انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يحتفل باليوم من داخل أحد المطاعم أثناء احتساء مشروبهما.
وكان خطف النجم الإسباني ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، الأنظار إليه في آخر ظهور له في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، وهو يرتدي الكمامة الطبية تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الجديدة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر النجم صاحب شخصية البروفيسور، صورته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يرتدي الكمامة الطبية، ويبدو أنه في مغامرة جديدة من أمام إحدى متاجر الأفلام والكتب في العاصمة الإسبانية.
وأعلنت شبكة نتفليكس مؤخرًا عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا
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