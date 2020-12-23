شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تطرح أغنيتها الجديدة "شمس الوصل" غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة غادة رجب، لطرح أغنيتها الجديدة "شمس الوصل"، غدا الخميس، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، حيث كتب عبر حسابها على انستجرام: " انتظروا غدا شمس الوصل، كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال".

وانتهت المطربة غادة رجب، فى وقت لاحق من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم "كلام كبار" من كلمات زوجها الشاعر عبد الله حسن، ألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

وأكد عبد الله حسن لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، وتظهر فيها غادة بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة.

من ناحية أخرى احتفلت غادة رجب شهر يناير الماضى، بعقد قرانها وحفل زفافها على الشاعر الغنائى عبد الله حسن، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفنى منهم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، بوسي شلبى ونادية مصطفى.