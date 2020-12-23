شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: محمد هنيدى الأكثر حظا فى جيلنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب النجم هانى رمزى عن العديد من الأسئلة المهمة التى وجهت له خلال ندوة تكريمه باليوم السابع، وعن الفنان الأكثر نجاحا والأوفر حظا فى جيله، قال الفنان الكبير هانى رمزى:"محمد هنيدى هو الأنجح والأكثر حظا فى جيلنا، وخلانا إحنا كجيل محظوظين، لأن الفرصة اللى أخدها فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، جعلتنا نجوم وطلع جيل وراه".
أما عن شباب الكوميديا الحاليين ومن الذين يقتنصون ضحكته، فقال النجم هانى رمزى:"نجوم مسرح مصر بيضحكونى، وبحبهم جدا، وبحس إنى فى عالم تانى لأنهم نوعية غير النوعية اللى بقدمها، ويسعدنى أن يجمعنا عمل مع بعض".
وعن انتقاد الفنان الكبير محمد صبحى لنجوم مسرح مصر، خاصة وأن هانى رمزى أحد الذين تتلمذوا فى مسرح محمد صبحى، قال النجم هانى رمزى :"المزاج مختلف، ولا يمكن أن يجتمع الكل على شيء معين، ومسرح محمد صبحى أكاديمى، وكل شئ مدروس، وأنا راجل أكاديمى، والفكرة إن دى مدرسة مختلفة عن مدرسة صبحى، لأن أشرف عبد الباقى عمل سهرات كوميدية على خشبة المسرح، أما المسرح تلاقيه عند صبحى بس أنا لعبت مسرحيات شبه كدة مثل "ألالبندا، وعفروتو، وكدة أوكيه"، وأنا متقبل ده، والآراء هتختلف، وكل واحد له مدرسة معينة وطريقة مختلفة".
وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.
واستقبل هانى رمزى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا موسعا، منها مناقشته حول أعماله الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا، وتحدث عن فيلمه الجديد الذى لم يحسم اسما له حتى الآن وعن غيابه عن الدراما وتقديمه عددا من برامج المقالب الناجحة مؤخرا .
وأجرى النجم هانى رمزى جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى رمزى: محمد هنيدى الأكثر حظا فى جيلنا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.