شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: محمد هنيدى الأكثر حظا فى جيلنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب النجم هانى رمزى عن العديد من الأسئلة المهمة التى وجهت له خلال ندوة تكريمه باليوم السابع، وعن الفنان الأكثر نجاحا والأوفر حظا فى جيله، قال الفنان الكبير هانى رمزى:"محمد هنيدى هو الأنجح والأكثر حظا فى جيلنا، وخلانا إحنا كجيل محظوظين، لأن الفرصة اللى أخدها فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، جعلتنا نجوم وطلع جيل وراه".

أما عن شباب الكوميديا الحاليين ومن الذين يقتنصون ضحكته، فقال النجم هانى رمزى:"نجوم مسرح مصر بيضحكونى، وبحبهم جدا، وبحس إنى فى عالم تانى لأنهم نوعية غير النوعية اللى بقدمها، ويسعدنى أن يجمعنا عمل مع بعض".

وعن انتقاد الفنان الكبير محمد صبحى لنجوم مسرح مصر، خاصة وأن هانى رمزى أحد الذين تتلمذوا فى مسرح محمد صبحى، قال النجم هانى رمزى :"المزاج مختلف، ولا يمكن أن يجتمع الكل على شيء معين، ومسرح محمد صبحى أكاديمى، وكل شئ مدروس، وأنا راجل أكاديمى، والفكرة إن دى مدرسة مختلفة عن مدرسة صبحى، لأن أشرف عبد الباقى عمل سهرات كوميدية على خشبة المسرح، أما المسرح تلاقيه عند صبحى بس أنا لعبت مسرحيات شبه كدة مثل "ألالبندا، وعفروتو، وكدة أوكيه"، وأنا متقبل ده، والآراء هتختلف، وكل واحد له مدرسة معينة وطريقة مختلفة".