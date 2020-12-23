كندة علوش لـ عمرو يوسف: أنا محظوظة بوجودك بحياتي

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف، حيث نشرت صور جمعتها به، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت "كندة" على الصور: " كل سنة وأنت حبيبي.. بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات أنت حبيبي وأهلي وأماني.. كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي

وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم كل سنة وانت ناجح وسعيد ومحقق كل الي بتتمناه .. عيد ميلاد سعيد حبيبي".

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يذكر أن، آخر أعمال الفنانة كندة

علوش، حكاية "ضي القمر" مع الفنان محمد علاء، من مسلسل "إلا أنا".

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.