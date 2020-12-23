حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 8:39 مساءً

فضيحة هزت ”أبرشية شباير“ عندما أعلن المطران كارل هاينز ويزمان، أسقفها، في صحيفة الكنيسة ”دير بيلجر“، عن مزاعم خطيرة بارتكاب انتهاكات، كان بطلها المسؤول السابق في الأبرشية رودولف موتزنباكر المتوفى عام 1998، الذي ارتكب اعتداءات جنسية بحق رعيته من الأطفال وبتسهيل من الراهبات أنفسهن.

وفي التفاصيل، اتهم رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، عاش في منزل للأطفال تديره راهبات في شباير ألمانيا لعدة سنوات، راهباته بـ“القوادة“ والتواطؤ وتسهيل عمليات الاعتداء الجنسي عليه وعلى أطفال أيتام آخرين، في حفلات جنس للكهنة والسياسيين وغيرهم من الرجال الأثرياء.

وظل الضحية مجهولًا رغم خوضه معركة قانونية للتعويض وكسبها في مايو بسبب مزاعمه حول الأهوال التي تعرض لها، عندما كان بعمر 5 سنوات في مارس 1963.

ومنحت المحاكم الألمانية الرجل، الذي عانى من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب- منذ ذلك الحين- ما مجموعه 25 ألف يورو بسبب مزاعم بأنه تعرض للاغتصاب أكثر من 1000 مرة.

وقال الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، إنه تعرض للضرب و“جره حرفيا“ من قبل الراهبات إلى منزل موتزنباكر، حيث تعرض للاعتداء الجنسي بشكل روتيني، كما كانوا يضربونه عندما يقاوم، طبقا لصحيفة ”دير شبيجل“ الألمانية.

كما أُجبر على المشاركة في ”حفلات جنسية“ سهلتها الراهبات نيابة عن رجل الدين والنخبة المحلية، حسبما أوردت الصحيفة، وشدد في شهادة أدلى بها أمام المحكمة على هول ما تعرض له، مؤكدًا أن ”الراهبات كن قوادات“.

وجاء في سجلات المحكمة: ”كانت هناك غرفة، حيث كانت الراهبات يقدمن المشروبات والطعام للرجال، وفي الزاوية الأخرى يُغتصب الأطفال“، وأشارت الوثائق أيضًا إلى أن ”الراهبات كسبن المال، وكان الرجال الحاضرون يتبرعون بسخاء“.

تابع أيضًا الضحية: ”أحيانًا أعود إلى المنزل بملابس ملطخة بالدماء، والدماء تسيل على ساقيّ، قبل أن أغادر في سبتمبر 1972، كنت قد تعرضت للاعتداء الجنسي حوالي 1000 مرة“.