شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش فى جولة بدراجتها الهوائية مع شقيقها فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية بيلي إيليش، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهي تقود دراجتها الهوائية وتتجول في الشوارع برفقه شقيقها فينياس، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 19 منذ أيام.

وظهرت إيليش وهي تتجول بدراجتها الهوائية وترتدي قناعا على الوجه، وبجوارها شقيقها صاحب الـ 23 عاماً، وسط التزامهم بالإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.



بيلي إيليش وشقيقها

وظهرت نجمة The No Time To Die وهي ترتدي هودي أسود مطبوع برسومات مع بنطلون رياضي متناسق وزوج من أحذية Nike Air Force Ones، كما أنها كانت ترتدي قبعة صغيرة بيضاء، وارتدي شقيقها قميصًا أسود برقبة وجينز ممزق من منطقة الركبة، وحذاء رياضي أبيض، وزوجًا من النظارات الشمسية البنية.



بيلي إيليش

وكانت النجمة إيليش شاركت متابعيها وجمهورها، منذ أيام بمقطع فيديو للإعلان الرسمي لفيلمها الوثائقي الجديد The World’s A Little Blurry، المقرر عرضه في 26 فبراير المقبل، عبر منصة Apple TV+ .