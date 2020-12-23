شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تمارين سمية الخشاب فى الجيم يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حساب سمية الخشاب على موقع تيك توك عددا كبيرا من المشاهدات وصل إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك لفيديو للفنانة وهي تقوم بعمل التمارين الرياضية في الجيم.

وفي سياق متصل كشفت سمية الخشاب عن سر فقدانها الكثير من الوزن وظهورها بمظهر رشيق بمهرجان القاهرة، بأن السر هو في فاكهة الأناناس، حيث أشارت سمية الخشاب في تصريح لليوم السابع أن فاكهة الأناناس لها مفعول السحر في التخسيس وفقدان الوزن.

وأوضحت سمية الخشاب أنها أدخلت الأناناس في نظامها الغذائي، حيث إنها كانت تتناولها على الريق كوجبة فطار وفي العشاء كوجبة مشبعة وهو ما أتي بنتائج كبيرة معها.

وفي سياق متصل كانت سمية نشرت فيديو قصير على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وهى تغنى وترقص على أغنية "Look What You Made Me Do" للنجمة العالمية تايلور سويف، ليربط الجمهور هذا الفيديو وكأنه احتفالاً منها بالحكم الذى حصلت عليه ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية نفقة المتعة.