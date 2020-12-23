شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لعائلة زين مالك بسبب مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بحفل زفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت عائلة النجم زين مالك فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد لاسيما قواعد التباعد البدني خلال حفل زفاف شقيقته الذى نظم مؤخرا، حيث أظهرت لقطات فيديو حضور عدد كبير من "المعازيم" وهم يلتقطون الصور ويعانقون بعضهم البعض في ظل تفشي الفيروس التاجي، ما آثار انتقادات واسعة على السوشيال ميديا.

وأظهرت مقاطع فيديو جديدة تم التقاطها خلال حفل زفاف شقيقة الفنان العالمي زين مالك، عدم التزام الحضور بقواعد التباعد الجسدي، حيث شوهدوا وهم يتعانقون ويتوقفون لالتقاط صور جماعية قبل أن تداهم الشرطة البريطانية حفل الزفاف بعد اختراق قواعد مكافحة "كوفيد 19"، بحسب ديلي ميل".

وتزوجت أخت زين الصغرى "وليحة"، البالغة من العمر 22 عامًا من المدان السابق جنيد خان صاحب الـ24 عامًا، في حفل تقليدي في أقيم مؤخرا في برادفورد.

وداهمت الشرطة البريطانية حفل زفاف الشقيقة الصغرى للمغني زين مالك، بعد خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا، وفرضت الشرطة غرامات على أقارب زين، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



الحضور في حفل زفاف شقيقة زين مالك

وحضر حفل الزفاف نحو 40 شخصا، الذى أقيم فى منزل شقيقة "زين" فى برادفورد، بينما تنص القواعد الحالية على أن يحضر 15 شخصاً فقط حفلات الزفاف، ومن المحظور إقامة حفلات الاستقبال بمناسبة الزفاف. فيما استدعى الجيران رجال الشرطة للإبلاغ عن إقامة حفل كبير، مؤكدين أنه تم إصدار إخطارات عقوبة ثابتة لعدد من الأشخاص الآخرين.



حفل زفاف شقيقة زين مالك