شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لحفلها الغنائى فى "الشارقة" فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أنغام وحسين الجسمي إلى حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري، في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، فى رأس السنة، حيث روجت أنغام للحفل الغنائي عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"استنونا يوم 31 ديسمبر في أول حفل على #مدرج_خورفكان في الشارقة".



أنغام عبر تويتر

وفي وقت سابق، نفت المطربة أنغام إصابتها بفيروس كورونا بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض وزوجها الفنان محمد الشرنوبي بالفيروس.

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية للإعلامى عمرو أديب : لم أقابل راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي لأني لم أكن مخالطة لهما".

تغنى أنغام بالحفل لأول مرة على المسرح أغانى ألبوم «مزح» بعد نجاحه الكبير، منها؛ «مزح»، "غريب"، "ألف أسف"، "لا تستغرب"، "لايقين"، «"دور"، "اسمك حبيبى"، "أنانى"، "أكتب لك تعهد"، "عمرى معاك"، "ياريتك فاهمنى"، "حالة خاصة جدا".

وكانت راندا قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "نتيجة التحليل طلع كورونا إيجابي وكان أسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن"، وذلك بعد إعلان زوجها محمد إصابته أيضاً.