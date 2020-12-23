شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "ألف مرة" بتوقيع وليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية:

ألف مره قولتهالك قلبى ساب

كل ماضى وكل ذكرى والعذاب

أفضل انت جيب فى سيرتى واهرى وانكت

ده العتاب مع أى خاين الاجتناب

الحكاية من يوميها وهى هى

انت عايز كل حاجه حلوة فيا

كنت فالح بس تتشطر عليا

شفت نفسى كتير علي.

وايش جاب لجاب

أنا كنت فاكر ربنا باعتك هدية

ودخلتى بلعبه وأنا دخلت عليا

ورضيت بهمى معاك ولا جه يوم فى بالى

هفرح معاك كام يوم وهتطلع عنيا

انا كنت فاكر دنيتى ضحكتلى تانى

بعد اللى شفته من حبيبى الاولانى

على قد ما انت كنت طيب فى البداية

على قد ما ندمت انى شفتك لو ثوانى.

من ناحية أخرى، أكد المطرب مصطفى حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن لم يحسم قرار مشاركته في مسرحية "هابى نيوو يير بالعربى" الذى يشارك في بطولتها كل من الفنان بيومى فؤاد وشيماء سيف.

وأضاف حجاج أنه حاليًا في مرحلة قراءة النص وخلال أيام يحسم قراره من المشاركة فيها أم لا؟