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جمهور مايك Stranger Things يحتفلون بعيد ميلاده الـ 18.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمهور النجم العالمي فين ولفهارد، صاحبة شخصية مايك ويلر، في مسلسل الإثارة والخيال العلمي Stranger Things،  الاحتفال بعيد ميلاده الـ 18، الذي يوافق 23 ديسمبر من كل عام، حيث شارك عدد كبير منهم مقاطع فيديو يظهر من خلالها ولفهارد، وهو في الكثير من اللقطات لتهنئته بعيد ميلاده.

وقررت الصفحة الرسمية لمسلسل الإثارة والخيال العلمي Stranger Things، الاحتفال يوم 6 نوفمبر الماضى، على طريقتها الخاصة، والذي يعد أول يوم لظهور الأشياء الغريبة في الحبكة الدرامية للمسلسل، ونشرت صورة من وراء الكواليس لتصوير الموسم الأول.

وظهر أحد أبطال المسلسل في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، وهو بجوار احد الاشياء الغريبة التي تظهر في الحبكة، ليحتفلوا باليوم الشهير في العمل الدرامي الحائز على تقييم 8.9 عبر موقع imdb.

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وكانت قد قررت الشركة المنتجة لمسلسل Stranger Things، استئناف تصوير الموسم الرابع بعد توقف دام لأكثر من عدة أشهر بسبب الغلق التام الذي شهده العالم على خلفية تفشي وباء المستجد.

ووفقاً لصحيفة Hollywood Reporter، فإن شبكة قنوات نتفليكس المنتجة للمسلسل الشهير، قررت بدء استكمال التصوير يوم 17 سبتمبر المقبل في جورجيا، بعد توقف عدة أشهر منذ بدء التصوير في 7 يناير الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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