كيم كاردشيان وعائلتها x صورة واحدة.. وغياب كانى ويست يثير التساؤلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على مشاركة متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بصحبة كافة أفراد عائلتها، حيث جاء في الصورة كل من كورتنى، وكيندال بالإضافة إلى كلوى لتظهر كافة أخواتها باستثناء كايلى فقط، التي لم تظهر خلال الصورة، بالإضافة لعدم ظهور كانى ويست زوج كيم رغم ظهور أصدقاء كورتنى وكلوى.
الأمر الذى أدى إلى استمرار حيرة متابعي كيم ممن باتوا على يقين بصحة التقارير الأخيرة التى تؤكد وجود مشاكل وأزمات بينها من ناحية وبين كانى ربما تكون في طريقها إلى الانفصال الذى كاد أن يحصل خلال أكثر من مرة فى 2020.
كيم وعائلتها
وفى نفس السياق سبق وأكد تقرير نشره موقع الديلى ميل منتصف ديسمبر الجارى أن كيم وكانى يعيشان أشبه بالمنفصلين، حيث يركز كل منهما بحياته الخاصة سواء كيم أو كانى، ووصف موقع الديلى ميل ذلك بأن حياتهما لا تتداخل بأمور مشتركة مثلما كان يحدث في السابق، حيث تركز كيم على مشاريعها فى حين يهتم كانى بألبومه الغنائى بعد فشله مشروعه الانتخابى لرئاسة أمريكا مؤخراً.
فى سياق آخر وقعت نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان صفقة جديدة لتعود مع أسرتها إلى شاشة التليفزيون من جديد، ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن منصة البث المباشر "هولو" أعلنت توقيع الصفقة مع كيم كاردشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهما غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر.
وذكرت "هولو" أنه بموجب الصفقة تنشئ كيم كاردشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة "هولو" المملوكة لشركة "ديزنى" فى الولايات المتحدة وفى عدة دول أخرى، وبخصوص مضمون ذلك المحتوى الجديد لم تفصح "هولو" ما إذا كانت كيم وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع "إنستجرام" و"تويتر"، سيظهرن على الشاشة فى المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التى سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.
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