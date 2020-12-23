شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان وعائلتها x صورة واحدة.. وغياب كانى ويست يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على مشاركة متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بصحبة كافة أفراد عائلتها، حيث جاء في الصورة كل من كورتنى، وكيندال بالإضافة إلى كلوى لتظهر كافة أخواتها باستثناء كايلى فقط، التي لم تظهر خلال الصورة، بالإضافة لعدم ظهور كانى ويست زوج كيم رغم ظهور أصدقاء كورتنى وكلوى.

الأمر الذى أدى إلى استمرار حيرة متابعي كيم ممن باتوا على يقين بصحة التقارير الأخيرة التى تؤكد وجود مشاكل وأزمات بينها من ناحية وبين كانى ربما تكون في طريقها إلى الانفصال الذى كاد أن يحصل خلال أكثر من مرة فى 2020.



كيم وعائلتها