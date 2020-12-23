شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده بصورة تجمعهما.. اعرف قاله ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رشاد، على تهنئة النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ 59، الذي احتفل به أمس بصحبة عدد من أصدقائه في أحد المطاعم، حيث إنه من مواليد يوم 20 ديسمبر عام 1961.

ونشر رشاد، صورة تجمعه مع النجم محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "كل سنة وأنت طيب يا فؤش يا طيب، والعمر كله في صحة وخير يا أصيل يا أصلي".

وقدم فؤاد لجمهوره 19 ألبوما غنائيا حتى الآن، منهم "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، وولا نص كلمة، فهو من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربي، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الآن وخاصة جيل التسعينيات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة في عالم الغناء في وقت قصير وأصبح اسمه في الصفوف الأولى ضمن مطربى جيله.