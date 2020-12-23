- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده بصورة تجمعهما.. اعرف قاله ايه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رشاد، على تهنئة النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ 59، الذي احتفل به أمس بصحبة عدد من أصدقائه في أحد المطاعم، حيث إنه من مواليد يوم 20 ديسمبر عام 1961.
ونشر رشاد، صورة تجمعه مع النجم محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "كل سنة وأنت طيب يا فؤش يا طيب، والعمر كله في صحة وخير يا أصيل يا أصلي".
وقدم فؤاد لجمهوره 19 ألبوما غنائيا حتى الآن، منهم "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، وولا نص كلمة، فهو من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربي، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الآن وخاصة جيل التسعينيات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة في عالم الغناء في وقت قصير وأصبح اسمه في الصفوف الأولى ضمن مطربى جيله.
منذ بداية انطلاقه فى عالم الغناء أحدث نقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر في الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.
وكانت بدايته الاحترافية عن طريق الفنان عزت أبو عوف، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة "الفور إم" وانضم للفرقة بعد أن سمع صوته أبو عوف عام 1982.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده بصورة تجمعهما.. اعرف قاله ايه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.