شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يستعد للجزء الخامس من "انديانا جونز" بشراء أدوات منزلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم هاريسون فورد مشغول حالياً بأمور أخرى قبل عودته لشخصيته الشهيرة في سلسلة أفلام "انديانا جونز"، وذلك بعدما تم الإعلان مؤخراً عن عودته للجزء الخامس والأخير من تلك السلسلة التي تعد من أشهر السلاسل في السينما العالمية.

هاريسون فورد وخلال أحدث ظهور له وفقاً لموقع الديلى ميل حرص على التسوق فى أكثر من محل وبدا يشترى آلة لصنع القهوة قبل العودة للتصوير العام المقبل 2021.



هاريسون فورد يشترى آلة لصناعة القهوة

من ناحية أخرى يوماً تلو الآخر يثبت النجم هاريسون فورد أن السن مجرد رقم وأن لا شيء يقف في طريقه حيال الاستمتاع بوقته وعيد ميلاده، مثلما ظهر مؤخراً حينما التقطت عدسات مصورى الباباراتزى أكثر من صورة له أثناء نزوله من طائرته الخاصة وفقاً لتقرير الديلى ميل.

وأضاف التقرير أنه هبط مؤخراً بطائرته سانتا مونيكا، الذى يفضل قضاء أيام الكريسماس بها، حيث ظهر بصحبة كلبه، ليؤكد التقرير أنه لم يصطحب خلال تلك الرحلة سوى كلبه.

وكشف النجم هاريسون فورد فى وقت سابق عن مدى عشقه لرياضة التنس مؤخرًا وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث ظهر خلال أكثر من صورة التقطها له مصورى الباباراتزى خلال نزهة فى مدينة "باسفيك بالديس"، حينما كان يتوجه صاحب الـ 78 عامًا إلى ملعب التنس بعدما نزل من سيارته من أجل ممارسة رياضته المفضلة حسبما أكد التقرير.

ومن ناحية أخرى سبق وظهر النجم هاريسون فورد مصمم على الاحتفال بعطلة الكريسماس، برغم التحذيرات التى أطلقتها المنظمات الوقائية في أمريكا، وذلك بعدما رصدته عدسات المصورين وفقاً لموقع الديلي ميل، داخل مطار بوسطن، حيث كان ينزل من طائرة خاصة.