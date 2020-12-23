شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مراد مصطفى: فخور بمشاركتى فى مهرجان كليرمون فيران للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مراد مصطفى، إنه يشعر بالفخر والسعادة، بعد الإعلان عن مشاركته بفيلمه القصير الجديد "ما لا نعرفه عن مريم" بمهرجان كليرمون فيران، خاصة وأنها المرة الثانية التى يشارك فيها ضمن فعاليات المهرجان.

وأضاف مراد لـ"الخليج 365"، أن الفيلم تدور قصته حول مريم التى تذهب إلى مستشفى عام مع زوجها وابنتها، وهى تعانى من ألم شديد فى بطنها، وبعد الفحص الطبى تتصاعد الأحداث، وهو من إنتاج شريف البندارى، ومن تأليف مراد مصطفى وإخراجه ويشارك في بطولة الفيلم دعاء عريقات وعماد غنيم وأسامة عبدالله.

وأوضح مراد، أن العرض العالمي الأول للفيلم سيكون بمهرجان كليرمون فيران، بعدما شارك العام الماضي بفيلم "حنة ورد".

وكان فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائى قصير من مهرجان الفيلم الأفريقى، وهى الجائزة الكبرى بالمهرجان، وهو الفيلم المصرى الذى سبق وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.