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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس The Midnight Sky لـ جورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الأربعاء فيلم The Midnight Sky، في عرض أول من خلال شبكة نيتفلكس، وقبل عرض الفيلم المشوق شاهد لقطات تكشف كواليس التصوير.
كواليس فيلم The Midnight Sky (1)
وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.
كواليس فيلم The Midnight Sky (2)
كواليس فيلم The Midnight Sky (3)
كواليس فيلم The Midnight Sky (4)
العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.
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