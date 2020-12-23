شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكتب قصيدة عن فيروس كورونا: يا جائحة.. ياعديمة اللون والرائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم صلاح عبد الله، على توعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، حيث شارك بصورة شخصيته في مسلسل جمال الحريم وعلق بأبيات من أشعاره.

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"يا جائحة.. ياعديمة اللون والرائحة.. ويَّا ألامنا المُبرِحة.. بإذن المولى هترحلي وتعود أيامنا المُفرِحة..فكرة وتصميم وإخراج العبدلله".



صلاح عبد الله عبر تويتر

ويشارك النجم صلاح عبد الله، في مسلسل جمال الحريم، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

وكانت طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "جمال الحريم" قبل البدء في عرض حلقات المسلسل، حيث كشفت الشركة عن 6 بوسترات سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى العمل وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وحازم سمير، إضافة إلى بوستر يجمع نور اللبنانية وإسلام جمال.