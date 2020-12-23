شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى عن سبب تراجع إيرادات أفلامه الأخيرة: المنتج حرص على مصلحته ونسى مصلحتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم هانى رمزى خلال ندوته فى ”الخليج 365”، على سبب تراجع إيرادات فيلميه الأخيرين "قسطى بيوجعنى" و"نوم التلات"، حيث قال: "بصراحة فيلم قسطى بيوجعنى كانت ظروفه غير طبيعية، وكان المنتج مرتبطا بعرض الفيلم قبل شهر رمضان، والفيلم انتهى تصويره فى وقت متأخر، لذلك تم طرحه قبل شهر رمضان مباشرة، ورمضان شهر دراما عشان كده أنا رفضت أتعامل مع الجهة الإنتاجية مرة أخرى، لأنها حرصت على مصلحتها ونسيت مصلحتى أنا".

وأضاف النجم هانى رمزى فى حديثه قائلا: "وده أثر على الفيلم، لكنه أيضا لاقى رواجا حينما عرض في التليفزيون ودة اللى يهمنى، ونفس الشىء حدث مع فيلم "نوم التلات"، الذى كان مغامرة، وبالفعل حقق إيرادات لكن ليس بحجم المتوقع، واللى أقدر أقوله إنى خوضت المغامرة لغرابة الموضوع، وأنا حينما اختار فيلم، أسأل نفسى، هل قدمت شبه الموضوع دة قبل ذلك؟، وإذا أردت أن تحاسبنى لا تحاسبنى عن الإيراد لأنه ليس مسئوليتى، وهو إرادة ربنا لكن حاسبنى على مهنة التمثيل، ومع موهبتى لابد أن يكون هناك مساندة من جهات أخرى مثل شطارة تسويق وتوزيع ودعاية، وليس صحيحا أن الجيل الجديد من الكوميديانات أثرت على جيلنا بالسلب، وأنا لو عايز أعمل فيلم كل شهر أو مسلسلين كل سنة سهل جدا، لكن أنا لا أبحث عن الانتشار، لكن أبحث على كيفية الحفاظ على تاريخى السابق، وكيف أسعد جمهورى بعمل يسعدهم.