محمود البزاوي : اعتذرت عن "خان تيولا" قبل مشاركتي به وطلبت تبديل دوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
قال الفنان محمود البزاوي، إنه اعتذر عن فيلم"خان تيولا" قبل الموافقة عليه ب ٣ أيام، وتردد قبل الموافقة على الدور نظرا لصعوبة الشخصية التي يقدمها بالعمل.
وأضاف "البزاوي"، ببرنامج" كلام وسط البلد" على راديو مصر، أنه طلب من مخرج الفيلم وسام المدني، تبديل الدور الذي أسند إليه بالفيلم، بأن يأخذ دور الفنان أحمد كمال ليجسده بالعمل، و"كمال" يأخذ دوره بالفيلم، ولكن لم يحدث ذلك.
ويعرض فيلم"خان تيولا "حالياً، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة: نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.
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