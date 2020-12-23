هكذا هنأت إنجي وجدان زوجها بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إنجي وجدان، زوجها بعيد ميلاده، الموافق اليوم 23 ديسمبر الجاري.

ونشرت إنجي صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنت طيب حبيبي، ربنا يخليك لينا يارب".

يشار إلى أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مسلسل "واكلينها والعة" مع النجوم: شريف رمزي، مي سليم، ياسر الطوبجي، وخالد عليش.

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