محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة ديانا هشام، عن تعافيها من فيروس كورونا وانتهاء فترة الحجر الصحي التي خضعت لها. ونشرت ديانا هشام صورا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من منزلها لتعلن شفائها من الفيروس، معلقة: "باي كورونا". وشاركت ديانا هشام في رمضان 2020 بمسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي وأماني كمال، إخراج عبدالعزيز حشاد وتأليف فداء الشندويلي.

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا هشام تعلن تعافيها من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.