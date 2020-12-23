لماذا أوصى مارادونا بتحنيطه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - كل العالم مهتم بمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا المفاجئة إثر تعرضه لأزمة قلبية قاتلة في منزله عن عمر 60 عاماً.

وبعد أن حامت الشكوك حول طبيبه الخاص،واتهام البعض له بإهمال واجبه الطبي نحو مارادونا،دافع الطبيب الخاص لمارادونا عن نفسه،ملمحاً في حديث خاص لإذاعة أرجنتينية بأنه يعتقد بأن مارادونا ربما انتحر بتجاهل تناول أدويته العلاجية،وهذا ما لم يؤكد بعد.

وكشفت تقارير إعلامية أرجنتينية عن مصدر في علم الطب الشرعي ،أن الخبراء لم يعثروا على آثار مخدرات أو كحول في جثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وبحسب وكالة " تيلام" الأرجنتينية ،فإن تحاليل الدم والبول التي أجراها مارادونا للمخدرات والكحول أعطت نتائج سلبية.



هذا ما عثر عليه في جثمان مارادونا

لكن تم العثور على مواد أخرى في جثمان اللاعب الأسطورة الراحل مارادونا ،حيث تم العثور على مضاد للإكتئاب يستخدم لعلاج القلق،كما عثر على مضاد ذهان غير نمطي يستخدم لعلاج الفصام المزمن والحاد"،ومضاد للصرع يمكن أن يسبب النعاس.

وأكد الخبراء أن بعض المؤثرات العقلية المكتشفة لها تأثير في عدم انتظام ضربات القلب.

يشار إلى أن النيابة الأرجنتينية تعتزم عقد مجلس طبي لتحليل الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هذه الأدوية مناسبة لمرضى القلب المزمن وما إذا كان بالإمكان تجنب الوفاة .

والجدير بالذكر أن العالم كله مازال مصدوماً ومتأثراً بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بطل العالم لكرة القدم عام 1986 مع المنتخب الأرجنتيني ،وتوفي اللاعب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عن عمر 60 عاماً بأزمة قلبية وتمدد عضلة القلب في منزله الخاص وسط عائلته في يوم الأربعاء 25 نوفمبر-تشرين الثاني الماضي .

ودفن وسط مراسم رسمية حزينة يوم الخميس 26 نوفمبر- تشرين الثاني بمقبرة قرب بوينس آيرس.

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وصية مارادونا الأخيرة

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع عن خطة لإخراج جثة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا من أجل "تحنيطها" بناءً على الوصية التي تركها قبل وفاته في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة بمنزله.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ماتياس مورلا محامي مارادونا أكد أن أسطورة كرة القدم ونادي "نابولي" الإيطالي الراحل ترك رسالة قبل أسبوع من وفاته يوصي فيها بتحنيط جثته، ليكون تكريماً مماثلاً لذلك الذي حصل عليه زعيم الثورة البلشفية السوفييتية، فلاديمير لينين، المحفوظة جثته والمعروضة في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو منذ عام 1924.



ووقع مارادونا رسالته في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل أسابيع من وفاته، والتي جاء فيهاً بحسب شهادة محاميه ماتياس مورلا: "بعد تحليل عميق أريد أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جثتي بعد موتي وعرضها في المتحف المذكور، محاطاً بأكبر قدر من الجوائز والأشياء الشخصية التي حققتها في مسيرتي الكروية، لأحصل على المشاعر الطيبة من الناس في ذلك المكان ".

وأكد ماريو بودري محامي فيرونيكا أوجيدا زوجة مارادونا أن هذه الخطة تحت الدراسة، إذ يتم عقد مناقشات مع أشقاء الأسطورة الراحل، من أجل إخراج الجثة من مقبرة بيلا فيستا في بوينس آيرس، وإنشاء ضريح يمكن للمشجعين زيارته.

وقال ماريو بودي في تصريحاته: "تتم مناقشة هذه الفكرة مع أشقاء مارادونا، لأن الاقتراح الذي لدينا جاد وملموس مع تغطية كل النفقات، لكن القرار الأخير سيكون من مسؤولية اتحاد كرة القدم الأرجنتيني".

ومازالت تداعيات وآثار وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو مارادونا مستمرة.



نحات إيطالي يصنع تمثالاً لمارادونا

ووفقاً لوسائل الإعلام ،كرم نحات إيطالي يدعي دوميينيكو سيبي اللاعب الأرجنتيني الراحل بصناعة تمثالاً رائعاً له ،وسيتم التبرع به لمحبيه في مدينة نابولي الواقعة في جنوب إيطاليا.

ومازالت تداعيات وآثار وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو مارادونا مستمرة،ومحاولات تكريمه بمختلف الوسائل الفنية المتاحة مستمرة أيضاً.