أغنية صدرت قبل 26 عاماً لماريا كاري تحتل المركز الأول في صدارة الأغاني العالمية.. ما سرها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:31 مساءً - في موسم العطلات والأعياد،هناك أغاني حية وخالدة محددة بعينها دون أغاني أخرى لا تتلاءم وروح أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية،ومن بين هذه الأغاني الخالدة المناسبة لروح عيد الميلاد والتئام شمل العائلة فيه أغنية رائعة للمغنية الشهيرة ماريا كاري.

بحسب وسائل إعلام مختلفة،عادت أغنية "أول آي وانت فور كريسماس إز يو" الميلادية التي أدتها المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري قبل 26 عاماً إلى صدارة الإهتمام الشعبي حول العالم خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أكثر أغنية تمَّ تنزيلها على منصة البث التدفقي للموسيقى "سبوتيفاي".



الأكثر تحميلاً في العالم



وسُجل يوما السبت والأحد 12 مليون تحميل لهذه الأغنية التي تعود إلى العام 1994، وأصبحت تالياً الأكثر تحميلاً في العالم.

كذلك احتلت الأغنية المركز الأول في تصنيف "بيلبورد" الأمريكي، الذي كانت تصدرته العام الفائت أيضاً .

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ماريا كاريا سعيدة

وأبدت المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري البالغة من العمر"50 عاماً" عبر وسائل التواصل الاجتماعي سعادتها و ارتياحها إلى "النجاح المستدام" لهذه الأغنية الميلادية بامتياز،التي أصبحت لدى الملايين ذات دلالات عميقة،وأصبحت أكثر من أغنية بالنسبة للكثيرين منهم.

ماريا كاري



شكرت الملايين من معجبيها حول العالم



وشكرت ماريا كاري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" يوم أمس الثلاثاء 22 ديسمبر- كانون الأول 2020 الملايين من معجبيها،وأبدت امتنانها لكل معجب في كل بلد على حبه ودعمه لها وتحميله أغنتيها الفريدة من نوعها في عيد الميلاد: "All I Want For Christmas Is You" وسر ذلك يكمن في أن كلماتها ومعانيها وموسيقاها تعبر عن دفء عيد الميلاد،ودفء الحب نفسه،حين تقول كلماتها: "كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت".

ونشرت ماريا كاري مقطع فيديو إحتفالي بنجاح هذه الأغنية المستمر خلال عقدين ونصف،وحققت من ورائها عائدات بملايين الدولارات.

وقدّم فنانون كثر حول العالم نسخهم الخاصة من هذه الأغنية التي تحتل موقعاً رئيسياً في قوائم التشغيل على المنصات الموسيقية في فترة الميلاد من كل عام منذ صدورها قبل 26 عاماً.

كما يساهم استخدام الأغنية في المشاهد الختامية لفيلم "لاف أكتشلي" مع هيو جرانت والذي يعاد بثه سنوياً على نطاق واسع في فترة أعياد نهاية السنة، في تكريس انتشار الأغنية التي دخلت الثقافة الشعبية الموسيقية على صعيد الأعمال الميلادية في العقدين الماضيين .

يشار إلى أن هذه الأغنية أصبحت منذ أكثر من ربع قرن من أجمل وأكثر الأغاني شعبية لدى الملايين من الأمريكيين والأوروبيين وحتى العرب ممن يجيدون التمتع بعطلة الميلاد ،وممن يشعرون بروح عيد الميلاد ،وممن يستمتعون بسماع الأغنية مع من يحبون في عيد الميلاد.