(صورة) أحدث ظهور لـ هنا الزاهد بالكاجوال

ظهرت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها بملابس كاجوال، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتواصل "هنا" تصوير باقي مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مع الفنان محمد كيلاني والذي من المقرر عرضه قريباً

اقرا .. هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة محمد كيلاني في "حلوة الدنيا سكر"

وينتمي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة، ويضم 9

حكايات، كل حكاية 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة، وأبرزهم محمد كيلاني الذي يشارك فى حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات،

ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، كما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة، وأبرزهم محمد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد .