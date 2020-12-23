وليد منصور يعلن عن تعاون جديد يجمعه بـ روبي (صور)

أعلن المنتج وليد منصور عن تعاون جديد يجمعه بالنجمة روبي، وذلك من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وعلق "وليد" على الصور: " روبي وبدايه مرحله شغل جديده انشاء الله .. استنوا مفاجاه قادمة". اقرأ .. صناع أهل الكهف يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي بالإنتاج الإعلامي ويتعاون وليد منصور مع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر من خلال فيلم "أهل الكهف"، بطولة النجم خالد النبوي وغادة عادل. ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني بين أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "البدله" للنجم تامر حسني والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه. فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في 2020 بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.

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