"Live" قيامة عثمان الحلقة 39 | مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة .. شاشة كاملة بجودة عالية

الملايين من المشاهدين في مختلف الدول العربية ينتظرون الحلقة 39 ، الحلقة 39 من مسلسل قيامة عثمان ، متحمسون جدا لها بسبب الأحداث العديدة التي تحملها ، وعلى رأسها وفاة القائد بامسي.

تحظى سلسلة المؤسس عثمان بشعبية كبيرة في مختلف البلدان ، حيث تحصل المسلسلات التركية على نصيب الأسد من المشاهدة بين المسلسلات التركية التي يتم عرضها على العديد

من المنصات المختلفة.

يتلقى المشاهدون نبأ وفاة الزعيم بامسي بشكل صادم ، خاصة شخصيات شخصيته ، وانتشرت أخبار كثيرة عن وفاة باماسي في مسلسل قيامة أرطغرل ، حيث جاء هذا الخبر كصاعقة لمحبي هذه الشخصية.

يشار إلى أن هناك بعض الأخبار التي ترددت منذ فترة عن انضمام بامسي لمسلسل

جديد ، وقرر مخرج المسلسل التوقف عن العمل مع نور الدين الذي يجسد شخصية بامسي ، حيث سينهي دوره قريبًا. في المسلسل ، لكن حتى الآن لا توجد معلومات في أي حلقة تتعلق بوفاة بامسي.