بالفيديو.. أول فيلم رسوم متحركة بطله أسود من بيكسار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينقل فيلم "سول" أفلام الرسوم المتحركة إلى مستوى جديد ليس فقط لأنه أول فيلم في تاريخ شركة بيكسار الذي يضم فريق عمل معظمه من السود.

كما أنه فيلم يتناول أفكارا فلسفية عن معنى الحياة.



والفيلم من بطولة جايمي فوكس، الذي يلعب دور عازف جاز طموح لا تسير حياته كما كان يريد.

وسيبدأ عرض الفيلم على منصة البث ديزني بلاس يوم عيد الميلاد.





ويتضمن فريق الأداء الصوتي في الفيلم فيليشا رشاد وكويست لاف وأنجيلا باسيت ودافيد ديجز وجون بابتيست الذي يلعب موسيقى الجاز في الفيلم.

وقال بيت دكتور كاتب الفيلم وأحد مخرجيه إنه لم يكن مقصودا أن يكون الفيلم عن شخص أسود.

وقال "كان فيلما يعكس تجربتي الشخصية. ثم عندما اخترنا أن نجعله عازف جاز، شعرنا أن الاختيار الأصح والأمثل هو أن يكون أسود".





ورحب فوكس، الذي فاز بجائزة الأوسكار عام 2005 عن تجسيده لدور المغني راي تشارلز، بالفرصة للعب الدور.

وقال "كنت أتحرق شوقا لكي يراه الناس، أول فيلم لبيكسار بطله أمريكي من أصل أفريقي. هذا ما نحتاج إليه".



