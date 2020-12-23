شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان فى صورة مع ابنه عمر ومتابعيه : ابنك ولا أخوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج طارق العريان في أحدث صورة له بصحبة ابنه عمر، وذلك من خلال حسابه على موقع انستجرام حينما نشر صورتهما معاً، وكتب : "my man" في إشارة إلى نجله، وما إن نشرها حتى تفاعل معه عدد كبير من متابعيه ممن أثنوا عليهما بعبارات من قبيل "ابنك ولا اخوك".



طارق العريان وتعليقات متابعيه

وحرص المخرج طارق العريان، شهر نوفمبر الماضى على الاحتفال بذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل أحمد زكي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صور تجمعهما من دولاب الذكريات، من وراء كواليس الأعمال التي تشاركا فيها سويًا وكان أولها فيلم البيضة والحجر مع المخرج على عبد الخالق.



طارق العريان وعمر ابنه

ووجه العريان رسالته للراحل قائلاً: "في مثل هذا اليوم، ولدة أسطورة، وكان شريكي في النجاح والصديق المقرب جدًا لي، العبقري أحمد زكي، عيد ميلاد سعيد في الجنة حتى نتقابل مرة أخرى".