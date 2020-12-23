شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تشوق جمهورها لمفاجأة فى عيد الميلاد الجمعة المقبل .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية يارا عن احتفالاتها مع محبيها بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حينما أعلنت أن يوم الجمعة القادم والموافق 25 من ديسمبر ستعلن خلاله عن مفاجأة لمتابعيها من خلال لايف يبدأ في الساعة العاشرة.

وكتبت : " بكل مناسبة حلوة بطلّ عليكم لنتواصل ونحتفل سوا، ولنودّع هالسنة ونعيّد بعض رح طلّ عليكم بلايف على الإنستجرام نهار الجمعة ٢٥ ديسمبر يوم "عيد الميلاد" الساعة ١٠ بتوقيت دبى، وتطلعوا معي لنعيّد بهاليوم المُميّز اللي كمان رح إعلن فيه عن مفاجأة كتير كبيرة ومهمّة بهالليلة يلااااا مين قال انا".



المطربة يارا

من ناحية أخرى يومًا تلو الآخر تتفاعل المطربة اللبنانية يارا مع متابعيها على موقع انستجرام، حيث تكشف عن مواهبها بعيدًا عن الغناء فبعدما كشفت في وقت سابق عن عشقها للطبخ، ظهرت مؤخرًا أثناء قيامها بخياطة الصوف عبر حسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "شو اشتقت لجلسة "شغل الصوف" ولما كنت صوّرلكم شو عم بشتغل".



يارا اللبنانية على انستجرام

أيضًا سبق وكشفت المطربة اللبنانية يارا عن طريقة احتفالها بأعياد الكريسماس مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام حين ظهرت عبر فيديو أثناء تزيين شجرتها بواسطة زرع قامت بزرعه، وكتبت: "شوفوا الزرع اللي زرعتهم من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ما شاء الله، من أحلى الأشياء بالحياة "الزّرع"، مين بيحبّ يزرع مثلي، زارعين عندكم شي بالبيت".

وبخصوص حبها للطبخ، فظهرت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت فيه بصورة الشيف، أثناء عمل الشوربة، التى تطرقت إلى مكوناتها وطريقة تحضيرها، خلال فيديو علقت عليها وكتبت : " طبخة اليوم مع "الشيف يارا" صحيّة وسريعة ومناسبة خصوصاً بأجواء الشتويّة جرّبوها".