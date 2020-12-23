شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتألق فى إطلالة كاجوال بالأبيض فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية الأبيض والأسود، وذلك بعد أيام من فوزها بجائزة أفضل ممثلة بحفل توزيع جوائز "دير جيست 2020"، وقبل أيام من بدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "ورد" الذى تعمل على التحضير له حالياً.

وتخوض حنان مطاوع أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "ورد" الذى يكتبه فتحى الجندى ويخرجه شادى أبو شادى ويشارك في بطولته نضال الشافعي، مى كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين.



حنان مطاوع

واعتذرت حنان مطاوع مؤخراً عن تقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد "عش الدبابير" بسبب صعوبة فى التنسيق بين تصوير "عش الدبابير" ومسلسلها الآخر "ورد" لاسيما أن الأول سيتم تصويره بالكامل فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وعرض مؤخراً لحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، بالاشتراك مع الفنانين منهم بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



جلسة تصوير حنان مطاوع



حنان مطاوع فى أحدث جلسة تصوير



الفنانة حنان مطاوع