شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشاد ستيوارت بالالتهاب الرئوى عن عمر يناهز الـ 79 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمى تشاد ستيوارت الذى اشتهر فى فترة الستينيات كونه نجم الموسيقى الإنجليزى "Chad & Jeremy"، وجاءت وفاته عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها: "ام ان أى".

وجاءت وفاة ستيوارت بالالتهاب الرئوى، ولم تكن وفاته مرتبطة بفيروس كورونا "covid-19".



تشاد ستيوارت

وأضاف الموقع: "نشعر بحالة من الحزن العميق لإعلان وفاة تشاد ستيوارت، الأب، والزوج ، والأخ ، والجد ، والصديق ، والمعلم ، والمعلم، ومصدر إلهام للكثيرين .. لقد فقد العالم اليوم أسطورة ، لكن صوته سيواصل لمس حياتنا من خلال موسيقاه ".

يذكر أن بدأ تشاد ستيوارت بدأ تسجيل عماله الغنائية مع جيريمى كلايد فى أوائل الستينيات ، وقد اشتهر الثنائى بصوت البوب الشعبى ، وقد تمتعوا بنجاح كبير فى الرسم البيانى الموسيقى فى المملكة المتحدة وخارجها فى ذلك الحين .