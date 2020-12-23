شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قالت رانيا يوسف لـ هبة الأباصيرى "تقابلينى من غير طرحة".. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية هبة الأباصيرى صور من حلقتها مع الشيخ رمضان عبد المعز، ضمن برنامج It's Show time عبر حسابها على "فيس بوك"، أول أمس الاثنين ظهرت فيها ‎وهى تضع طرحة على رأسها، وهو ما دفع الفنانة رانيا يوسف للتعليق على منشورها بالحجاب قائلة: "وإيه لزمة الطرحة يا هبة"، لترد هبة الأباصيرى: "مش مضايقنى وجودها، وطالما فى إيدى أخلى الطرف اللى قدامى مرتاح بدون ما أنزعج أنا، ليه لأ!، وعموماً هى احتشام مش حجاب"، لترد عليها رانيا: "طول عمرك محتشمة".

ثم قالت هبة لرانيا، "إنتى حبيبتى يا رانيا والله وبحب فيكى إنك ماشية وراء قلبك، واعملى حسابك يا أستاذة لو سمحتى هتعزمينى عندك على قهوة قريب وهنعمل قعدة حلوة زى دى بإذن الله يا قمر يا أم القمرات"، لترد عليها رانيا: "يا سلام تنورى وتشرفى طبعا بس من غير الطرحة" وبعد ذلك ردت هبة على رانيا، قائلة: "من غير وهنربع على الأرض ونحكى وخلينا أنا وإنتى واللى زينا كده ماشيين ورا قلبنا لحد ما نلبس فى الحيط".



هبة الأباصيرى و رانيا يوسف

أجرت الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الشيخ رمضان عبد المعز، عبر برنامج It's Show time، أمس الثلاثاء، فى التاسعة مساء على قناة cbc.

يأتي لقاء "عبد المعز" بعيدًا عن الفتاوى وعلوم الدين، وإنما حوار عن تكوين شخصيته ونشأته ورحلته الطويلة لنيويورك بعد دراسته بالأزهر، وكيف تأثر بوالده وسر نجاحه حتى الآن، فضلا عن أغرب المواقف التي تعرّض لها على الهواء، وتعليقه على أزمة وباء كورونا الحالي.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.