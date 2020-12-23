شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك ودينزل واشنطن فى البرومو الدعائى لفيلم The Little Things .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية البرومو الدعائى للفيلم عبر يوتيوب والمنصات المختلفة على كافة وسائل السوشيال ميديا، حيث سيطر النجمان رامى مالك ودينزل واشنطن على كافة أحداث البرومو المشوق للفيلم.

وكشف القائمون على فيلم The Little Things، هذا الأسبوع عن الملامح الأولى للعمل المقرر عرضه يوم 29 يناير المقبل عبر منصة HBO Max، ويقوم ببطولته كل من النجم دنزل واشنطن والنجم العالمى رامى مالك، ومن إخراج جون لى هانكوك.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".



لقطة من الفيلم

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وعلى جانب آخر، كشف النجم المصرى العالمى رامى مالك، تفاصيل عن حياته المهنية، وذلك خلال حواره مع مجلة British GQ، منذ عدة أسابيع، حيث أكد أنه كان عازمًا على تحقيق رغبة والديه فى أن يصبح محامياً، موضحا أنه لم يكن لديه أي اهتمام بالتمثيل، إلى أن أقنعه مدربه أن أسلوبه فى المناقشة دراميًا للغاية وجعله يؤدى دور فى مسرحية، وقال "شعرت أن لدى فكرة عن كيفية توجيه كل الطاقة الإبداعية التى كانت بداخلى للتمثيل".