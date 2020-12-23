شكرا لقرائتكم خبر عن مسسل ضربة معلم الحلقة 24.. محمد رجب يتجاوز أحزانه ويعود لعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب على قناة cbc، تجاوز "جابر" أحزانه بعد وفاة والدته، وذلك بعد نصيحة شردى- رياض الخولى - له حيث ذهب له الأخير في المقابر أثناء زيارة والدته، وحثه على استكمال حياته والنظر إلى مستقبله ولا يجعل الحزن يمتلك منه، وأنه يعتبره من أبنائه وتمنى لو كان ابناً له بالفعل.



مسلسل ضربة معلم الحلقة 24

وعاد جابر بالفعل إلى العمل مع رياض الخولى في شركة المقاولات الخاصة به ويحقق النجاح في عمله ويدخر الأموال، في حين مازالت ورد – مى سليم – تتصرف تصرفات لا ترضى زوجها أو والدها، حيث وجدها زوجها صلاح – محمد نجاتى – أثناء ذهابها إلى منزل جابر للاطمئنان عليه ليعرف والدها ويعنفها بسبب هذا التصرف.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.



ضربة معلم