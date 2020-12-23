شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد منير فى أحدث ظهور.. بيحلق دقنه وماسك خرزة زرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما ينجح الكينج محمد منير فى السيطرة على منصات السوشيال ميديا المختلفة، فور ظهوره فى صورة أو طرحه لأغنية أو حتى مشاركته فى أحد البرامج التليفزيونية، فيمتلك الكينج شعبية هائلة فى مختلف الطبقات، وهو ما ظهر بشكل كبير فى أزمته الصحية الأخيرة وحملات الدعاء التى استقبلها من جمهوره فى جميع أنحاء العالم.

ونجح الكينج محمد منير فى لفت الانتباه من جديدة بجلسة تصوير خضع لها لمجلة GQ، حيث ظهر بشكل مبتكر وغير تقليدى، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على إحدى عينيه، وفى صورة أخرى وهو يقوم بحلاقة لحيته.



الكينج محمد منير

وفى سياق متصل، يستعد الكينج لإطلاق أول أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.



الكينج محمد منير