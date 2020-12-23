شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يطرح بوستر ألبومه باب الجمال.. (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الكبير محمد منير بوستر أحدث ألبوماته "باب الجمال"، المقرر طرح أول أغانيه قريبا، عبر تطبيق إحدى شركات الاتصالات، والأغنية حملت اسم الألبوم من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل فى أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.





ويحتوي الألبوم على أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

وتعرض الكينج محمد منير لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".