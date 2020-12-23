شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها التاسع من يوسف الخال بصور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعيد زواجها التاسع من الممثل يوسف الخال، اليوم الأربعاء، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية بصحبة زوجها يوسف الخال، معلقة :"9 سنوات معا"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.



نيكول سابا عبر انستجرام

وتزوجت الفنانة نيكول سابا من الممثل يوسف الخال في 2011، وقد بدأت النجمة نيكول سابا مشوارها عن طريق الغناء بعد انضمامها لفريق "فور كاتس" عام 1988، بعد انسحاب رولا بهنام، وبسبب جمال نيكول سابا واجادتها الكبيرة في الغناء والرقص الاستعراضي اختارها غسانا لرحبانى للمشاركة مع الفرقة وقدمت معهم البومين هما "تيك توك"، و "ليل نهار"، لتبدأ رحلة الشهرة في مجال الغناء وانفصالها عنا لفرقة وتقديم البومات وأغنيات وكليبات منفردة بالإضافة إلى إحياءها للعديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول.



نيكول سابا بصحبة زوجها

وكان فيلم التجربة الدنماركية وش الخير على نيكول سابا، فقد شاركت في العديد من الأفلام السينمائية سواء في دور البطولة مع نجوم من الصف الأول أو من خلال أدوار أخرى وحققت بالفعل نجاحا من خلاله، منها، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة.

ولم ينته طموح نيكول سابا عند هذا الحد، بل شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا على شاشة التليفزيون، منها، الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.



نيكول سابا برفقة زوجها