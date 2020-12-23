شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز مع صديقها الجديد من أجل هدية لابنتها من توم كروز .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الممثلة كاتى هولمز بعيد ميلادها قبل أيام، حيث حرص الشيف الايطالى ايميلو فيتولو على مشاركتها الاحتفال بتلك المناسبة من خلال حسابه على انستجرام حينما عبر عن سعادته بتواجده بجانبها وأثنى عليها، ومؤخراً نشر موقع الديلي ميل تقريراً حول أن الثنائى احتفلا معاً في شوارع نيويورك ولكن لسبب آخر.



كاتى هولمز مع حبيبها

السبب بحسب ما ذكر التقرير، هو رغبتهما بمشاركة ابنة كاتى هولمز احتفالات الكريسماس وهى ابنة الممثل توم كروز الذى كان متزوج من هولمز لسنوات قبل انفصالهما في 2012، وأضاف تقرير الديلى ميل أنهما كانا يشتريا معاً هدايا للابنة.



كاتى وصديقها الشيف الإيطالى

وحرص الشيف إميليو فيتولو على تهنئة حبيبته الممثلة كاتى هولمز بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة تجمعهما معاً، وعلق عليه قائلا، "المدهش، اللطيف، أجمل شخص، في كل مرة أرى وجهك يجعلني ابتسم.. عيد مولد سعيد.. أنا أحبك".

واحتفلت كاتى هولمز بعيد ميلادها 19 ديسمبر، ويعتبر هذا عيد الميلاد الأول لها برفقة حبها الجديد الشيف إميليو، وبالتالى حرص على أن يعلن عن حبه لها على الملأ بتلك الرسالة.

من ناحية أخرى سبق وظهرت الممثلة كاتى هولمز بصورة مغايرة تماماً لأغلب نجوم هوليود ممن يحرصون على الاحتفال بعيد الشكر برفقة عائلاتهم، حيث ظهرت وحدها أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك بدون صديقها الجديد، بالإضافة إلى عدم ظهور ابنتها معها، وهو ما جعل موقع الديلي ميل يؤكد على أن احتفال كاتي هولمز جاء مغايراً ومختلفاً.