شكرا لقرائتكم خبر عن صوتها ولا دبلجة ؟ .. محمد السبكى يحسم الجدل حول تتر مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم المنتج محمد السبكى الجدل بعد تداول الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل، واحتارالجمهور هل الأغنية بصوت مى عمر فعلا أما صوت مطربة أخرى، وكتب السبكى قائلا:" مى عمر هى اللى بتغنى قدام عينى في الاستوديو، بطلوا رغى بقى خلاص بقيتوا كلكم عباقرة في الأصوات".

محمد السبكى

وروجت الفنانة مى عمر، لمسلسلها الجديد"لؤلؤ" المقرر عرضه على قناة on، بدءًا من يوم 27 ديسمبر الجارى، ونشرت صورتين لها من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة:" أول يوم عرض لؤلؤ 27 إن شاء الله".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

ويشارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتين من كلماته، و 6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتين من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغاني نادر حمدي.

وتشارك مى عمر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث تجسد مى البطولة النسائية في أحداث المسلسل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.