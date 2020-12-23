شيرين رضا عن "صندوق الرحمة": فكرة عظيمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بفكرة تبناها أحد محال الفاكهة، وهي وضع صندوق به فاكهة أطلق عليه اسم "صندوق الرحمة" لمساعدة الفقراء.

وغردت "شيرين"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، حول الأمر قائلة: "فكرة عظيمة، ياريت نقدر نعملها في كل حي وكل قرية ونساعد غيرنا، كل عام وأنتم بخير يا أهل الخير".

من ناحية أخرى، شاركت شيرين رضا مؤخرا في حكاية "فرق توقيت"، ضمن أحداث مسلسل "نمرة 2"، الذي يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حكاية خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني.