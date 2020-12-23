ميرهان حسين تغني "مش نظرة وابتسامة" لـ سيمون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ميرهان" في الفيديو وهي تغني أغنية "مش نظرة وابتسامة" للفنانة سيمون.

وعلّقت ميرهان على الفيديو: "لكل حبايبي اللي طلبوا مني أغني دي أغنية من الأغاني اللي بحبها أوي".

أضافت: "مش نظرة وابتسامة.. أغنية حبيبتي وحبيبة جيلي كله النجمة سيمون".

وشاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.