بعد أزمته الصحية.. محمد منير يطرح بوستر ألبومه "باب الجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمد منير، اليوم الأربعاء، بوستر أحدث ألبوماته "باب الجمال"، المقرر طرح أول أغانيه خلال الساعات القادمة، عبر تطبيق إحدى شركات الاتصالات.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وتعرض الكينج محمد منير لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".