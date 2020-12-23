بيتر ميمي لـ كريم عبد العزيز: فخور بالعمل معك

نشر المخرج بيتر ميمي صورة جديدة من كواليس مسلسل "الإختيار" الجزء الثاني، جمعته بالنجم كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



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وعلق "ميمي" على الصورة قائلا، "مليء بالحماس، تقوده العواطف ويستطيع التحكم في موقع العمل، فخور بالعمل معك".

ويواصل المخرج بيتر ميمي وصناع "الاختيار 2"، تكثيف التصوير على مدار الأسبوع المنقضي، لتنفيذ الخطة التي وضعها المخرج بيتر ميمي، للانتهاء

قبل حلول شهر رمضان القادم.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، رياض الخولي، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.