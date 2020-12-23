ظافر العابدين: أدعم اقتباس الأعمال الفنية و "خط دم" لم يكن رعب

صرّح الفنان ظافر العابدين في تصريحات خاصة بالوفد عن رأيه في الأعمال الدرامية أو السينمائية المقتبسة من دول أخرى، وذلك أثناء عرض مسلسله "عروس بيروت 2" على أحد القنوات الفضائية.

قال ظافر عن الاقتباس:"أدعم طريقة الاقتباس الدرامي أو السينمائي، بشرط إضافة نكهة الدولة صاحبة الاقتباس عليها، مثلما حدث في "عروس بيروت"، المأخوذ من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"، حيث قدم جميع فريق العمل تسخة المسلسل بصورة لبنانية بحتة، طالما نضيف عليه نكهتنا الخاصة فمالمانع في ذلك".

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وأضاف قائلاً:" يعتبر الاقتباس هو

تبادل فني هام بين الدول، حيث يعطي للمشاهد فرصة تناول موضوع واحد بأكثر من لهجة وطريقة، مما يشبعه فنياً عند مشاهدته للنسخ المقتبسة".

وفي سؤاله عن آخر أعماله السينمائية "خط دم"، مع الفنانة نيللي كريم، قال"لم يكن المقصد من الفيلم هو الرعب فحسي، بل قصدت أن أوجه رسالة لظرف اجتماعي طارىء حدث لعائلة عربية فحولتهم إلى مصاصي دماء، لكنه لم يكن نسخة عن أفلام مصاصي الدماء التي اشتهرت بها عدد من الدول الأوروبية".

وتابع قائلاً:"هيأ متابعي الفيلم أنفسهم لمشاهدة فيلم "رعب"، فلذلك أرى أن رسالة الفيلم لم تصل إليهم بشكل واضح، فأردت الخروج به عن صورة أفلام مصاصي الدماء المعتادة، وسعيد جداً بردود الأفعال حوله حتى لوكانت سلبية، وتصدره المراكز الاولى للمنصات الترفيهية التي عرض عليها.

فيلم "خط دم" أول فيلم رعب عن مصاصي الدماء في العالم العربي، الذي كتبه وأخرجه رامي ياسين، وتم عرضه حصرياً خلال أكتوبر الماضي على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

يتناول الفيلم للمرة الأولى في مصر ، حكايات عن مصاصي الدماء، حيث يقوما "ظافر ونيللي" بدورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأم حيث يتعرض أحدهما لحادث أليم وغامض، يسبب له غيبوبة طويلة، فيضطر الوالدين للجوء إلى إتباع طرق غريبة النوع لمحاولة اعادة ابنهما إلى حياته .