(تفاصيل) دخول رامي صبري إلى غرفة العمليات

نشر الفنان رامي صبري، صورة له داخل إحدى المستشفيات الكبرى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتضمنت الصورة ظهور رامي بالملابس الزرقاء الخاصة بغرفة العمليات برفقة الدكتور الخاص به، وعلق عليها قائلا:" عمليه بسيطه في العين مع صديقي الدكتور محمود".
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يذكر ان رامي قد طرح أخيرًا أغنية "خليني أشوفك تاني"، والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أحمد علي موسى، ألحان:مدين، توزيع:جلال الحمداوي، ويقول مطلعها"الله يرضى عليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايما فيك.. وحياتك حِن عليا ..
إضافة إلى أغنية "خطيرة"، التي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.
إضافة إلى حصوله على أفضل فنان لعام 2020 وأفضل أغنية "حياتي مش تمام"، خلال فعاليات مهرجان نجم العرب، الذي أقيم مؤخراً في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.
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